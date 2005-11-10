Montolivo: "Non mi aspettavo questo Cisse. Rabiot? Amorim sbagliò con il Benfica"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 18:32Serie A
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05.11.2026 18:32Serie A
L'ex rossonero ha criticato invece il manto erboso di San Siro: "Non lo trovo in perfette condizioni, pensavo un po' meglio".
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Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan oggi commentatore per Sky Sport, ha parlato così di Alphadjo Cisse: "Non me lo aspettavo, ma deve essere un punto di partenza per continuare e migliorare. Il suo percorso è stato importante, ha acquisito responsabilità in Serie B, solo così si può crescere".
Rabiot titolare se lo aspettava?
"Mi piace, ma a livello tecnico e di personalità soprattutto. Contro il Benfica ha voluto rinunciare a tanti giocatori, per me è un leader indiscusso, deve giocare a tutto campo e non spalle alla porta. Il campo? Non lo trovo in perfette condizioni, pensavo un po' meglio".
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