Montolivo: "Formazione logica di Mancini, contro la Francia dovremo soffrire e inserirci"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Riccardo Montolivo, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la super sfida di Nations League che da pochi minuti vede l'Italia sfidare la Francia sul rettangolo verde di San Siro. Di seguito il suo giudizio sul match che attende la truppa di Mancini.

Le parole di Montolivo prima di Italia-Francia

"La Francia fa paura lo stesso, anche senza Mbappé. Dovremo soffrire, saper soffrire, dovremo ripartire e fare male. Questa Nazionale secondo me è sulla buona strada", ha esordito.

Su Tonali regista con ai lati Barella e Frattesi, Montolivo ha poi aggiunto: "È vero che Tonali non è nella sua posizione ideale, ma può farlo e può fare bene anche in fase di interdizione, così come Barella e Frattesi ai suoi lati possono inserirsi. Questa sarà una partita in cui dovremo inserirci. Vedo una formazione logica, che può far male alla Francia".

Infine, una battuta sulla principale arma della Francia: "Il talento. Il nuovo ct Zidane ha la missione difficile di metterli tutti insieme e dare equilibrio. Quando ne hai così tanti forti, devi farli coesistere e far sì che i singoli si mettano a disposizione della squadra. È quello il difficile".