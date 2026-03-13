Moratti: "Inter, manca Lautaro. Bastoni, una cavolata ma è stato un recupero crediti"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è tornato su quanto sta accadendo ad Alessandro Bastoni, fischiato e contestato in ogni stadio in cui i nerazzurri giocano: "Assurdo - ha esordito - anche perché quelli che lo fischiano hanno in squadra giocatori che fanno grandi sceneggiate, contorcendosi per un contatto minimo o tenendosi la faccia quando sono stati colpiti sul petto. È un male comune che spero verrà smascherato con le nuove regole".

Il gesto del difensore però non è stato bello: "Bastoni ha fatto una grande cavolata - ha proseguito - compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti".

In conclusione l'ex numero uno nerazzurro ha parlato di quanto abbiano pesato per Cristian Chivu le assenze di Lautaro, Calhanoglu e Dumfries: "Tanto, soprattutto Lautaro - ha chiosato Moratti -. Non solo per i gol e perché ogni pallone che tocca in area lo calcia in porta. Il Toro lega centrocampo e attacco, è umile, corre, carica tutti. Leader indispensabile".