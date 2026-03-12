La rivelazione di Moratti: "Potevo diventare presidente del Napoli. Inter, inizia a correre"

Massimo Moratti poteva diventare proprietario e/o presidente del Napoli, oltre vent'anni or sono. La vicenda è stata raccontata dal diretto interessato, ex numero uno dell'Inter, nel corso di un'intervista da lui rilasciata all'emittente Radio Kiss Kiss Napoli: "Un altro presidente di A mi aveva fatto questa proposta ma la mia sembrava un'invadenza antipatica. Il Napoli si doveva salvare con qualcuno che decidesse di fare il presidente e di salvarlo come poi ha fatto De Laurentiis. Però è tutto vero e sarebbe stato bellissimo, ma ho grande rispetto per Napoli".

Nei pensieri di Moratti non può però che esserci ancora l'Inter. E l'ex presidente nerazzurro commenta così l'andamento della Beneamata: "La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni".

Moratti spende poi qualche parola anche sulle difficoltà delle squadre di Serie A nelle coppe europee, lui che rimane l'ultimo presidente di una società italiana ad aver vinto una Champions League, quella del 2010 quando la sua Inter fece il Triplete: "Non siamo messi benissimo però comunque in questi anni in una maniera o nell’altra si è partecipato alla Champions portando le squadre italiane abbastanza avanti. Poi dopo ci sono state batoste come quella dell’Inter in finale, piuttosto che l’impossibilità da parte della Juve di vincere la Coppa dei Campioni".