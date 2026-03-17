Bayern-Atalanta, bavaresi senza Musiala. Problemi alla caviglia per li trequartista

Il Bayern Monaco sfiderà l'Atalanta domani sera senza Jamal Musiala. Il trequartista, riporta Sky Deutschland, ha rimediato un infortunio alla caviglia ed è in forte dubbio anche per il prossimo impegno di Bundesliga, sabato pomeriggio contro l'Union Berlino.

23 anni, Musiala era rientrato a gennaio dopo aver recuperato dal bruttissimo infortunio rimediato al Mondiale per Club, dopo uno scontro con Donnarumma. Il giocatore ha saltato l'ultima partita di campionato contro il Bayer Leverkusen.

Oltre a Musiala sarà assente Alphonso Davies. Attenzione ai portieri: il Bayern Monaco ha trasmesso i primi 15 minuti dell'ultima sessione di allenamento, dove sono comparsi i portieri Manuel NMeuer e Jonas Urbig. I due si sono allenati assieme al giovanissimo Leonard Prescott.