Pisa, per Moreo sesto gol in Serie A ma il primo alla Cetilar Arena, dove non segnava da 10 mesi
Finalmente una gioia davanti ai propri tifosi anche in Serie A. Il gol del vantaggio del Pisa contro il Cagliari porta la firma del solito Stefano Moreo, che con freddezza glaciale ha trasformato il calcio di rigore conquistato dopo meno di dieci minuti da Calabresi per fallo di Sulemana, spiazzando Elia Caprile.
Per l'attaccante classe 1993 si tratta del sesto gol in questo campionato di Serie A ma il primo per quanto riguarda quelli segnati alla Cetilar Arena, visto che i precedenti cinque sono tutti arrivati in trasferta: due allo Stadio Grande Torino contro i granata, due a San Siro contro l'Inter, uno alla Unipol Domus Arena proprio contro i sardi. In generale Moreo non trovava il gol tra le mura amiche dal 13 maggio del 2025, nella sfida in Serie B contro la Cremonese.
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