Carnevali blinda Muharemovic nel giorno sbagliato. Se non è pretattica, sarà pezzo pregiato in estate

"Il valore dipende da chi te lo richiede. A gennaio non lo cederemo, anche se abbiamo avuto contatti con più club”. A posteriori, non il giorno migliore per blindare Tarik Muharemovic. Nel pre della partita poi persa 3-0 con la Juventus, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha chiuso la porta a qualsiasi offerta per il difensore centrale scuola bianconera.

È proprio contro il suo passato, però, che il centralone bosniaco si era protagonista di una défaillance rara nella sua stagione, fin qui più che positiva. L’autogol, arrivato con la complicità di Muric decisamente troppo fuori dai pali, ha aperto le danze e metto in discesa il compito della Vecchia Signora, che peraltro vanta il 50% sull’eventuale futura rivendita del proprio ex giocatore.

Se quella di Carnevali è stata pretattica, lo diranno i prossimi giorni, da qui a fine mese. Al momento, le offerte più concrete per Muharemovic sono arrivate dall’estero, Bournemouth e non solo: se dovessero raggiungere la soglia di allerta, difficilmente il Sassuolo potrebbe fare muro fino all’ultimo. Più semplice farlo nei confronti delle big di Serie A, tutte - dall’Inter alla stessa Juventus, passando per il Milan - interessate al classe 2003. E a quel punto Tarik sarebbe il pezzo pregiato del Sassuolo nel prossimo calciomercato estivo.