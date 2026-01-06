Muharemovic subito protagonista di Sassuolo-Juventus, ma nel senso sbagliato: autogol e 0-1
Al 16' si sblocca la partita tra Sassuolo e Juventus, vantaggio per i bianconeri per via di un autogol di Tarik Muharemovic che porta il punteggio momentaneamente sullo 0-1.
Il chiacchieratissimo difensore centrale dei neroverdi, ex della partita e attualmente accostato proprio alla Vecchia Signora (che ne detiene il 50% sulla futura rivendita) oltre che all'Inter, devia di testa un cross di Kalulu da destra, lasciando di sasso il proprio portiere Muric.
