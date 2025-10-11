Marchese: "Fiorentina, perché giocare a 3 dietro? Meravigliato dai tanti moduli di Pioli"

L'ex difensore Giovanni Marchese è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il programma "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue principali dichiarazioni: "In Serie A vedo un grosso equilibrio davanti e penso che alla fine se la giocheranno Napoli e Inter con dietro Roma, Milan e Juventus. Per quanto riguarda la Fiorentina, contro la Roma ho visto una bellissima partita. Per i giocatori che ha potrebbe fare molto meglio, ma il campionato è appena iniziato ed è lungo. Una squadra così, con un allenatore come Pioli, si rimetterà in moto. Certo, non per le prime posizioni... Sicuramente però non è una Fiorentina da diciassettesimo posto".

Si aspettava questo inizio di Pioli?

"Sinceramente no perché è un allenatore che ha sempre mostrato il suo lavoro. Anche a Coverciano si parla spesso del lavoro di Pioli in maniera positiva. Al Milan giocava in maniera diversa, non so se il 3-5-2 è il suo modulo ma sta cercando di proseguire sulla strada di Palladino. Penso e spero che la Fiorentina si possa riprendere perché la rosa è valida".

Come si spiega tutti questi cambi di modulo?

"Sinceramente mi meraviglia, soprattutto per la difesa a tre. Magari l'idea iniziale era di giocare a quattro, poi visti i giocatori presi sul mercato Pioli ha dovuto adattarsi. Ma la Fiorentina ha una rosa valida e può giocare con più moduli, alla fine Pioli troverà il sistema migliore".