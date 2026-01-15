Napoli ancora imbattuto al Maradona, ma è il terzo pari di fila. E c'è anche il problema gol

Il Napoli non sfonda, il Parma resiste e al Maradona finisce senza reti. Uno 0-0 che frena ancora la corsa degli azzurri, ma che consegna comunque ad Antonio Conte una serie di numeri significativi. La squadra partenopea resta infatti imbattuta in casa per la ventesima gara consecutiva in Serie A (14 vittorie e 6 pareggi), confermandosi la formazione con la striscia interna aperta più lunga dell’intero campionato.

Il pareggio contro i ducali rappresenta però anche il terzo segno “X” di fila per il Napoli, una sequenza che in Serie A non si registrava da febbraio 2025, quando arrivarono tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio. Al Maradona è il terzo pareggio stagionale, esattamente come nello scorso campionato, e gli azzurri impattano due gare interne consecutive per la prima volta da febbraio-marzo 2025.

C’è poi il dato offensivo: contro il Parma il Napoli non trova la via del gol per la seconda volta in casa in questa Serie A, eguagliando il numero di gare interne senza reti dell’intera passata stagione. Un digiuno che con i gialloblù emiliani ha anche un peso storico: è la terza volta che il Napoli resta a secco al Maradona contro il Parma, la prima dal 23 novembre 2013, quando vinsero gli emiliani con Cassano sotto la gestione Benítez. A riportare le statistiche è Opta.