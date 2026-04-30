Napoli, Atta può essere l'erede di Anguissa. Beukema piace al Liverpool

Il Napoli sta già pensando a quelli che potrebbero essere i giocatori del futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha messo nel mirino Arthur Atta dell'Udinese, che dovrebbe essere l'erede di Zambo Anguissa. Nella short list di Manna ci sono pure Joao Gomes del Wolverhampton, club retrocesso in Championship, e Richard Rios del Benfica.

Per chi arriva, ci sarà anche qualcuno che partirà. Juan Jesus ha un'età che lo obbliga a fare ragionamenti differenti, mentre Sam Beukema piace molto ad Arne Slot e la conferma è arrivata direttamente dall'Inghilterra. L'allenatore del Liverpool potrebbe portarlo a vestire la maglia dei Reds, con Rafa Marin che invece rientrerà alla base dopo il prestito al Villarreal. Infine c'è il caso Luca Marianucci, il cui futuro dipenderà da Antonio Conte.