Napoli, Beukema: "Conte mi aveva detto che non avrei giocato col Milan, ora sto bene"

Sam Beukema, difensore del Napoli, prima del match di Champions League contro lo Sporting CP è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sto bene. Sono carico ovviamente per una bella partita, speriamo, qua al Maradona in Champions. Peccato che non ho giocato a Milano, ma avevo già parlato con il mister prima di questa partita. Era la sua scelta e io lo rispetto ovviamente.

Subiti troppi gol nelle ultime gare.

“Si hai ragione, ma ora abbiamo pochi difensori centrali, soprattutto in Champions League, solo due. Ma stiamo lavorando molto bene durante la settimana, stiamo preparando il meglio possibile e ora siamo pronti per questa sfida. Sarà una bella partita contro un avversario forte”.

Quanta voglia avete di conquistare questi primi punti?

“Ovviamente c’è tanta voglia. Noi siamo pronti, siamo carichi e per me sarà la prima volta in Champions qua a Maradona. Quindi sì, tante emozioni, sarà una bella partita”.