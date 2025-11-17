Sam Beukema, arrivato a Napoli per l'Olanda. E finito in panchina dopo Eindhoven

Galeotto il ritorno in Olanda e chi lo visse. Perché Sam Beukema è finito in panchina con Antonio Conte da quella partita, cioè dal 6-2 contro il PSV Eindhoven che, di fatto, sembra uno spartiacque nella gestione del tecnico leccese. Da lì in poi il difensore, ex Bologna, è finito sempre in panchina. Un minuto contro l'Inter, zero con Lecce, Como, Torino e Eintracht Francoforte. Si potrebbe dire che le colpe per le mancate vittorie siano di altri, visto che senza di lui il Napoli ha preso solamente due gol (contro il Bologna) e mantenuto la porta inviolata per tre volte.

In estate però Beukema è stato pagato 31 milioni di euro. Una cifra molto alta per un difensore centrale che era seguitissimo da diverse grandi società. Ora però dovrà riprendersi un posto da titolare che ha improvvisamente smarrito.

Nel giorno della sua presentazione, del resto, aveva puntato in alto. "Idoli? Uno dei migliori è Van Dijk, fortissimo, moderno. È un esempio, ma ce ne sono tanti. Obiettivi? Vorrei andare in Nazionale, è una delle ragioni per cui sono qui. Il Napoli è una grande squadra, gioca in Champions, lotta per lo Scudetto e spero che mi aiuti a conquistare la maglia dell'Olanda, sarebbe un sogno". Oggi Sam Beukema compie 27 anni.