Non solo il gol annullato, Beukema sprona il Napoli: "Subite due reti che potevamo evitare"

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Atalanta. L'olandese, oltre a lamentarsi del gol ingiustamente annullato agli azzurri, ha detto la sua anche su cosa è ancora possibile migliorare per la squadra di mister Conte. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

"Sicuramente dobbiamo migliorare molto perché abbiamo subito dei gol che potevamo evitare. Dobbiamo migliorarci e abbiamo dalla nostra anche i nostri tifosi: solo uniti possiamo crescere".

