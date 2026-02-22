Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Beukema: "Il secondo gol era regolare. Peccato per la sconfitta"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:13Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance)

Sam Beukema, giocatore del Napoli, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

17:11 comincia la conferenza stampa

Quanto può far male una sconfitta come questa?
"Un peccato perché avevamo giocato bene a Bergamo. Il gol annullato era assolutamente regolare confrontandomi con i miei compagni, e con lo 0-2 la partita poteva cambiare. Però ora conta andare avanti".

Cosa bisogna migliorare dopo oggi?
"Sicuramente dobbiamo migliorare molto perché abbiamo subito dei gol che potevamo evitare. Dobbiamo migliorarci e abbiamo dalla nostra anche i nostri tifosi: solo uniti possiamo crescere".

17:13 - Finisce la conferenza stampa di Beukema

