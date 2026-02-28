Napoli, Beukema: "Sento la fiducia del mister e sto bene fisicamente"

Prima del match contro l'Hellas Verona, Sam Beukema ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Sento la fiducia e vorrei dare il mio massimo, migliorandomi dopo ogni gara e ogni allenamento. In questo momento mi sento bene, mi sento pronto e voglio aiutare la squadra sempre. Abbiamo lavorato tutta la settimana bene e preparato al meglio la gara contro il Verona: dobbiamo essere più attenti ai nostri obiettivi, dobbiamo cercare di creare anche più occasioni chiave nella gara".

Le formazioni ufficiali



HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte