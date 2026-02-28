La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"

Domani sera va in scena Roma-Juventus, una sfida dai mille significati. I bianconeri si presentano all'Olimpico dopo l'eliminazione dalla Champions League, con un ritardo in classifica di 4 punti dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. "Credo che i quattro punti - ha sottolineato lo stesso Gian Piero Gasperini conferenza stampa - siano significativi per il percorso che ha fatto la Roma, ma non sono determinanti ai fini del risultato finale. Non decidono nulla in maniera definitiva. Penso che questa sia una competizione che si deciderà molto più avanti. Bisogna fare risultato e restare dentro alla corsa. Come ho già detto altre volte, speriamo di poterci giocare tutto nelle ultime giornate, perché significherebbe essere ancora in lotta. È anche possibile, però, che qualche squadra possa prendere il volo e chiudere il campionato con largo anticipo".

Ma Gasperini si è fatto i conti per la quota Champions? Questa la risposta del tecnico della Roma: "Non so, di solito è stata 70-72 punti, forse ora anche di più. L’anno scorso le squadre coinvolte erano tante: c’era la Roma, c’era il Milan, c’era la Lazio. Insomma, il gruppo era molto più ampio. Quest’anno magari il Bologna si è staccato prima, la Lazio si è staccata prima e la situazione è cambiata. Come ho detto prima, in questo momento è fondamentale chi riesce a fare uno strappo con una serie di vittorie consecutive. Una striscia positiva può darti un vantaggio importante e permetterti di prendere margine sulle altre".

La Roma ora è superiore alla Juventus? "All’andata eravamo un po’ rimaneggiati, soprattutto in difesa. Se non ricordo male mancava Hermoso. Non è stata una brutta partita da parte nostra, ma anche la Juventus ha fatto un’ottima gara. È stata una partita equilibrata fino alla fine e c’è stato anche un momento in cui abbiamo sperato di poter fare risultato. Domani è una nuova partita, in un contesto diverso. È vero che rispetto a fine dicembre abbiamo avuto un mese di gennaio molto difficile, soprattutto per via degli infortuni. Siamo stati spesso in emergenza e abbiamo avuto un andamento tra alti e bassi, con qualche vittoria e qualche sconfitta. Adesso entriamo in una fase in cui è importante dare continuità. Chi riesce a mettere insieme una serie di vittorie in questo periodo può strappare e staccarsi in classifica. È quello che dobbiamo cercare di fare".