Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"
In vista della sfida contro la Vis Pesaro, il tecnico del Pontedera Piero Braglia ha commentato: "Credo che questa squadra abbia nelle corde la possibilità di ‘rompere le scatole’ a tutti. Ci credo: vedo segnali importanti da parte dei ragazzi. La prestazione contro l’Ascoli è stata positiva e dobbiamo continuare a migliorarci.
Affrontiamo una squadra esperta e ben rodata, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità. Faremo di tutto per farci trovare pronti e tornare a casa con un risultato utile".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l'interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
