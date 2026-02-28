Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"

In vista della sfida contro la Vis Pesaro, il tecnico del Pontedera Piero Braglia ha commentato: "Credo che questa squadra abbia nelle corde la possibilità di ‘rompere le scatole’ a tutti. Ci credo: vedo segnali importanti da parte dei ragazzi. La prestazione contro l’Ascoli è stata positiva e dobbiamo continuare a migliorarci.

Affrontiamo una squadra esperta e ben rodata, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità. Faremo di tutto per farci trovare pronti e tornare a casa con un risultato utile".