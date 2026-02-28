Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Dopo la vittoria di misura contro la Pro Vercelli, il tecnico della Giana Erminio Vinicio Espinal ha commentato in conferenza stampa: "Volevo una reazione, avevo chiesto questo. E' vero che abbiamo perso delle partite, ma con una prestazione importante: a Novara questo non c'è stato, ma i ragazzi hanno risposto più che presenti. Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno.
Sono contento, ho cercato di essere ordinato senza farmi prendere dalla smania di fare qualche cambio, perché loro sono una squadra temibile".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l'interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
