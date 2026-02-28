Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"

Dopo la vittoria di misura contro la Pro Vercelli, il tecnico della Giana Erminio Vinicio Espinal ha commentato in conferenza stampa: "Volevo una reazione, avevo chiesto questo. E' vero che abbiamo perso delle partite, ma con una prestazione importante: a Novara questo non c'è stato, ma i ragazzi hanno risposto più che presenti. Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno.

Sono contento, ho cercato di essere ordinato senza farmi prendere dalla smania di fare qualche cambio, perché loro sono una squadra temibile".