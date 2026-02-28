Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"

A segno nel successo contro la Triestina, il centrocampista della Pergolettese Marco Tremolada ha commentato: "Era importante rispondere presenti, siamo stati sin da subito in partita e l'abbiamo sbloccata nel primo tempo. Nel secondo c'era da soffrire, abbiamo trovato il secondo gol ed è stato più facile: era importante portare a casa i tre punti. Trovare il gol fa aumentare la fiducia, ti senti meglio sia in campo che fuori, mi piace attaccare l'area di rigore, penso di avere dei buoni tempi di inserimento.

C'era bisogno di una svolta, la stiamo dando ma non abbiamo fatto ancora niente: dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile, siamo sulla strada giusta ma non va mollato nulla. Segnare sotto la curva è sempre emozionante".