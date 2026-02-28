Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Risultati Serie C: ancora una sconfitta per il Foggia, perde anche il Perugia

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:38Serie C
Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 17.30

RISULTATI SERIE C - GIRONE A
Due pareggi nel Girone A: 2-2 fra Pro Patria e Virtus Verona, con i padroni di casa che hanno chiuso la gara in 10 uomini, 1-1 invece fra Trento e Lumezzane.

RISULTATI SERIE C - GIRONE B
Il Perugia cade ancora in casa, il Pineto si impone 1-0 grazie alla rete di D'Andrea al minuto numero 16.

RISULTATI SERIE C - GIRONE C
Settima sconfitta consecutiva per il Foggia, che cade in casa con il Casarano: Cajazzo in pieno recupero regala i tre punti alla formazione ospite. Reti bianche invece fra Picerno e Team Altamura

RISULTATI SERIE C, 29ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
65’ Samele
Pergolettese – Triestina 2-0
19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
Sabato 28 febbraio
Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1
54' Morra (V)
Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3
19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)
Union Brescia - Lecco 3-1
43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)
Pro Patria - Virtus Verona 2-2
7' Desogus (P), 58' Udoh (P), 70' e 75' Cernigoj (V)
Trento - Lumezzane 1-1
20' Napolitano (L), 61' Giannotti (T)
Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 46*, Cittadella 46, Inter U23 40*, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
* una gara in meno

GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Forlì - Torres
26' e 45'+2 Franzolini (F)
Perugia - Pineto 0-1
16' D'Andrea
Ore 20.30 – Ascoli - Carpi
Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pineto 39, Pianese 38, , Livorno 34, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Bra 25, Torres 25**, Perugia 24, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno; **una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Cavese - Audace Cerignola 2-0
51' Munari, 66' Macchi
Trapani - Atalanta U23 0-2
28' Manzoni, 81' Cissé
Picerno - Team Altamura 0-0
Foggia - Casarano 1-2
29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Casarano 39*, Potenza 37, Team Altamura 37*, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 30*, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22*, Siracusa 17

*Una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

