Verona-Napoli 1-2, le pagelle: Alisson Santos non punge, aria fresca Lukaku, Sarr in ombra
Risultato finale: Verona-Napoli 1-2
VERONA (a cura di Giuseppe Lenoci)
Montipò 5,5 - Si fa sorprendere dopo meno di due minuti da Hojlund, mentre risponde presente nel primo tempo sul tentativo di Elmas. Beffato da Lukaku all'ultimo respiro in un tiro che non sembra imprendibile.
Bella-Kotchap 5,5 - Soffre la presenza di Hojlund e non riesce ad arginarlo, pur effettuando diversi salvataggi in situazioni scomode. Esce nella ripresa per un problema di natura muscolare. Dal 55' Frese 6 - La sua presenza alza il livello tecnico della difesa.
Nelsson 6 - Il difensore sembra quello più idoneo a marcare uno scatenato Holjund.
Edmundsson 6,5 - Salva quasi sulla linea nel primo tempo sul tentativo dell'attaccante partenopeo. Cresce con l'andare dei minuti e trova anche spazio per offendere.
Oyegoke 6 - Molto impreciso nei traversoni e nelle scelte, in generale, nella metà campo avversaria. Dal 66' Suslov 5,5 - Rischia il rosso con un intervento in ritardo pochi minuti dopo il suo ingresso.
Akpa-Akpro 6,5 - Dopo un'ora di gioco disputata sotto il livello delle proprie possibilità, un suo fendente, deviato da Hojlund, rimette in equilibrio l'incontro. Dall'83' Niasse sv
Gagliardini 6 - Prova a spezzare la manovra degli avversari ma non riesce a mostrare le proprie qualità. Nella ripresa gli viene concesso più spazio e lavora anche su qualche problema fisico.
Harroui 6 - Non si vede granchè a metà campo: anche lui, come i suoi compagni, sembra bloccato nella manovra. Dall'83' Slotsager sv
Bradaric 6 - L'esterno ex Salernitana non mostra le sue peculiarità, risultando spesso in ritardo sia in fase difensiva, sia davanti dove i cross non sono precisi.
Sarr 5 - La sua gara non convince particolarmente. Spesso fuori posizione, non trova mai la pericolosità verso la porta di Meret. Dal 55' Mosquera 6 - Meglio del suo compagno sostituito, mette a disposizione il fisico per creare volume davanti.
Bowie 6 - Buona la prova dell'attaccante che sfiora anche il gol nel finale, in spaccata, dopo un'uscita non propriamente positiva di Meret.
Paolo Sammarco 6 - Il gol a freddo non aiuta sicuramente la gestione del giovane tecnico. La sua squadra però risponde e dopo aver alzato il baricentro, trova con un pizzico di fortuna il gol del pareggio. All'ultimo secondo, però, è Lukaku a condannare ad una nuova sconfitta, immeritata per quanto visto nell'arco dell'intero match, la formazione gialloblù.
---
NAPOLI (a cura di Daniele Najjar)
Meret 6 - Spettatore per gran parte del match, incolpevole sul gol dove viene ingannato dalla deviazione di Hojlund.
Beukema 6 - Sarr gli fa il solletico, a parte un paio di spunti tentati. Gestisce senza problemi le operazioni su quel lato del campo.
Juan Jesus 6,5 - Schierato al centro della difesa, fa giusto un po' di lotta con Bowie, che però controlla senza tanti patemi d'animo.
Buongiorno 6 - Regge agevolmente il confronto con Oyegoke e anche con gli attaccanti gialloblu.
Politano 6,5 - Nel primo tempo è quello che punta di più l'uomo e che crea lì davanti: dal suo cross nasce il vantaggio. (Dal 77' Mazzocchi s.v.).
Lobotka 6,5 - Non un pallone sbagliato, non una situazione che lo metta in difficoltà nell'evitare la pressione. Che si giochi a due o a tre lì in mezzo, il radar è sempre fissato al piede. (Dal 74' Gilmour s.v.).
Elmas 6 - Attivo e dinamico, arriva sempre primo sul pallone e impegna Montipò con un bel destro da fuori area. Pecca d'imprecisione su un tiro a botta sicura dal cuore dell'area nella ripresa.
Spinazzola 6,5 - Intraprendente, ci prova più con la voglia che con la precisione, ma spinge e si propone, andando anche al tiro. (Dal 52' Gutierrez 6 - Porta corsa e spinta sulla fascia nel finale).
Vergara 6 - Il momento di forma è ottimo e si vede in certi strappi che fa, pur senza riuscire a rendersi davvero pericoloso negli ultimi trenta metri. (Dal 77' Giovane 6,5 Accolto dai fischi degli ex tifosi: prima va vicino al gol, poi fa l'assist per il gol di Lukaku. Decisivo).
Alisson Santos 5,5 - Gestisce bene i palloni che ha, anche se con il talento che ha ci si aspetta che possa creare qualcosa in più nell'uno contro uno, dove non punge affatto. (Dal 74' Lukaku 6,5 - Il tempo per fare una buona sponda, poi in pieno recupero ritrova il tanto desiderato gol: aria fresca).
Hojlund 7 - Che stress, per Bella-Kotchap. È un continuo dettare il movimento, ringhiare in pressing. Pronti-via è al posto giusto per fare il gol del vantaggio. Sfiora il bis, Edmundsson glielo toglie dalla porta. Sfortunato sulla deviazione che inganna Meret nell'1-1.
Allenatore Antonio Conte 6,5 - Il suo Napoli la sblocca dopo appena due minuti. Poi amministra, ma forse troppo presto: è vero che per gran parte del match rischia poco o nulla, ma tenendo il risultato aperto presta il fianco agli episodi, come il corner che porta al pari. Indovina le mosse che portano alla vittoria che mancava dal 7 febbraio.