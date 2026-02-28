Risultati Serie B: colpaccio della Reggiana, 1-0 in casa dello Spezia nello scontro salvezza
Colpaccio della Reggiana che vince lo scontro diretto per la salvezza in casa dello Spezia. 1-0 il punteggio finale in favore della squadra di Rubinacci, che da quando è in panchina non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi in 4 gare): decide la rete di Novakovich al minuto numero 40. Con questa vittoria la Reggiana sale a quota 29 punti, lo Spezia resta fermo a 25.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
RISULTATI SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Empoli – Cesena 1-1
29' Shpendi (C), 71' Fila (E)
Modena – Padova 1-2
8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)
Sudtirol - Venezia 1-1
47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)
Spezia – Reggiana 0-1
40' Novakovich
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57 (27)
Monza 57 (27)
Frosinone 53 (26)
Palermo 51 (26)
Catanzaro 44 (26)
Modena 43 (27)
Juve Stabia 38 (26)
Cesena 38 (27)
Südtirol 34 (27)
Padova 33 (27)
Empoli 31 (27)
Carrarese 30 (26)
Sampdoria 29 (27)
Reggiana 29 (27)
Avellino 29 (26)
Mantova 26 (26)
Spezia 25 (27)
Entella 25 (27)
Bari 25 (27)
Pescara 18 (26)