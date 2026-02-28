De Rossi: "L'Inter non si scioglierà dopo l'eliminazione col Bodo, ma vogliamo darle fastidio"
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha presentato a Sky Sport il big match di questa sera contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Qualsiasi allenatore non si accontenta di aver vinto una partita. Sappiamo che l'Inter è più forte ma daremo tutto per provarci. In questo stadio dobbiamo prendere punti, dietro corrono e non possiamo fermarci".
Sull'Inter: "Le squadre che si sciolgono dopo l'eliminazione in coppa sono fragili, ma non è il caso dell'Inter, piena di giocatori d'orgoglio. Non ci aspettiamo un avversario spento e non ci aspettiamo regali. Vogliamo darle fastidio. L'Inter ha 4 attaccanti, uno più forte dell'altro. Dovremo stare attenti alle giuste coperture".
