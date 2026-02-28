Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mantova, Modesto: "Punti pesanti in palio con la Carrarese, guai a sottovalutarli"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:04Serie B
Daniel Uccellieri

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Carrarese. Queste le sue parole riportate da Mantovauno.it:

Il tecnico ha definito quello contro la Samp “un successo non scontato”, sottolineando come sia stato costruito con determinazione dopo due sconfitte che avrebbero potuto lasciare strascichi. “È stata una vittoria importante, arrivata grazie alla reazione dei ragazzi”, ha spiegato, evidenziando l’atteggiamento mostrato in settimana. Ma ora serve continuità: “Dobbiamo affrontare la Carrarese con la stessa intensità vista contro la Samp”.

Modesto non sarà in panchina per squalifica, ma ha ridimensionato l’episodio ricordando che non è la prima espulsione della sua carriera. “È un’emozione diversa vivere la partita dalla tribuna”, ha ammesso, aggiungendo che osservare dall’alto può offrire una prospettiva differente. Fiducia totale nello staff: “Mi fido dei miei collaboratori, poi a fine gara tireremo le somme”.

Guai però a sottovalutare l’avversario. L’allenatore ha messo in guardia da facili letture legate ai risultati recenti della Carrarese. “Non esistono risultati scontati in Serie B”, ha ribadito, spiegando che spesso si rischia di sottovalutare nomi meno altisonanti. La squadra di Calabro, ha ricordato, lavora insieme da anni e ha un’identità ben definita e aggressiva. “Non dobbiamo cadere nell’errore di considerarli in difficoltà: sarebbe un segnale di debolezza mentale”, ha avvertito, pur riconoscendo che alcune recenti prestazioni degli apuani, contro avversarie di valore, sono state di alto livello.

Il fattore campo può fare la differenza. Modesto ha sottolineato quanto il “Martelli” rappresenti un vantaggio, chiedendo il sostegno del pubblico soprattutto nei momenti più complicati. “Quando bisogna difendere con ordine serve la spinta dei tifosi”, ha spiegato, convinto che nelle ripartenze il Mantova abbia le armi per colpire. Attenzione massima anche ai dettagli: “I loro calci piazzati sono pericolosi e in partite così l’episodio può cambiare tutto”.

La classifica resta cortissima e l’equilibrio è totale. Il tecnico ha ricordato esempi del passato per sottolineare come nulla sia scritto: “La Serie B è equilibrata fino all’ultimo”. Ogni punto pesa e le gare diminuiscono, ma l’unica strada è concentrarsi sul proprio cammino. “Dobbiamo pensare a una partita alla volta”, ha ribadito.

Dal punto di vista mentale, Modesto chiede ai suoi di restare dentro la gara per tutta la durata, recupero compreso. “Le partite durano anche oltre i 90 minuti”, ha ricordato, invitando ad analizzare con lucidità alcuni gol subiti nelle fasi iniziali. Contro la Samp, a suo avviso, l’approccio non è stato sbagliato, ma l’episodio che ha portato al gol incassato non dovrà ripetersi. Un segnale positivo, però, arriva dalla capacità di colpire nel finale: “Se segniamo negli ultimi minuti significa che non molliamo mai”.

In chiusura, un passaggio su Bragantini, decisivo nell’ultima uscita. Modesto non vuole caricarlo di pressioni, ma ne riconosce il potenziale: “Se fa il Bragantini diventa un giocatore decisivo”. Lo ha descritto come un ragazzo silenzioso, generoso, attento al lavoro in palestra e capace di mettere il talento al servizio del gruppo. La richiesta è chiara: continuità e crescita costante per diventare un riferimento sempre più importante.

