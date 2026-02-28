Napoli, Lukaku commosso: "Periodo difficile, prima di arrivare a Napoli ero morto"
Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Hellas Verona, Romelu Lukaku ha commentato il match a DAZN: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. Il calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante. Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto".
