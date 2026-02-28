Il Napoli torna finalmente a vincere: la decide Lukaku al 96'. Verona, ennesima beffa

Risultato finale: Verona-Napoli 1-2

Il Napoli la vince in pieno recupero: a Verona la decide in pieno recupero Romelu Lukaku. La squadra di Conte ritrova una vittoria che mancava dal 7 febbraio: 2-1 all'Hellas di Sammarco. Che stavolta, dopo il fischio finale, viene tributata da un lungo applauso dal proprio pubblico.

Hojlund colpisce dopo due minuti

Conte conferma l'attacco visto a Bergamo (Vergara e Alisson Santos dietro a Hojlund), Sammarco risponde con Sarr e Bowie. Non passano nemmeno due minuti e gli ospiti passano in vantaggio: cross di Politano per Vergara, la palla viene deviata nella zona di Hojlund che di testa è letale a firmare l'1-0. Spinazzola ci prova dal limite, ma manda alto di poco. Un minimo di reazione iniziale da parte del Verona c'è, anche se racchiusa in un tiro senza troppe pretese da parte di Harroui, che finisce largo. Ben più pericoloso Elmas che dai 20 metri impegna Montipò in tuffo. Dopo un lungo giro palla, accelerata del Napoli al 37': imbucata di Spinazzola per Hojlund, che salta Montipò e scarica in porta, dove però c'è Edmundsson a salvare quasi sulla linea. Sarr ci prova di testa, ma colpisce debolmente.

Akpa-Akpro fa 1-1

Il Verona perde Bella-Kotchap: sostituito al 55' da Frese. Vergara ci prova di controbalzo, palla alta. Il tema tattico del match non cambia con il Napoli che amministra e i gialloblu che cercano varchi. Pareggio del Verona al 65': sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva nella zona di Akpa-Akpro che, tutto solo, scarica una gran botta, deviazione decisiva di Hojlund che batte Meret. Gli animi in campo ora sono accesi, entrambi gli allenatori vengono ammoniti per proteste.

Il Napoli rischia di capitolare, poi Lukaku la decide

Conte inserisce Lukaku e Giovane, fra gli altri, per Alisson Santos e Vergara. Elmas ha la palla dell'1-2, ma dal cuore dell'area tira troppo addosso a Montipò. Il Napoli crea un'altra chance con Mazzocchi che pesca Gutierrez, che però colpice male di testa (e commette fallo nello stacco). Giovane ci prova al volo con il sinistro, ma non centra i pali. Il Napoli rischia di capitolare nel recupero: cross di Slotsager, uscita imperfetta di Meret, Bowie a porta vuota - ma da posizione defilata - non riesce a fare centro. Gli scaligeri chiudono in attacco: botta di Gagliardini che finisce fuori non di molto. Al 96' ecco il guizzo finale: cross di Giovane, Lukaku di sinistro fa 1-2.