Genoa, De Rossi sul rigore non dato: "Stesso arbitro di Bologna, ma non dovevamo perdere lucidità"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese soffermandosi anche sulla situazione relativa al rigore prima fischiato e poi tolto dall'arbitro Giuseppe Collu in una situazione che ha ricordato quanto accaduto alla squadra ligure a Bologna quando perse allo scadere per un rigore assegnato ai felsinei per una mano di Carboni in area, e poi trasformato da Orsolini.

“Già al momento della designazione si era parlato del fatto che fosse l’arbitro contro il Bologna e c'era un pizzico di fibrillazione, ma io allora non c’ero e l’ho vissuta più serenamente rispetto ai ragazzi. - spiega De Rossi a Sky Sport sollevando comunque l'arbitro da colpe - Abbiamo perso un pochino di lucidità in quell’occasione. Rigore o non rigore dovevamo restare più lucidi e dovevamo tenere la testa concentrata sul campo e sulla partita”.

Il tecnico ha poi commentato così la prestazione complessiva: “Abbiamo fatto un gran primo tempo anche contro Torino, Roma e Atalanta, ma siamo qui a commentare un’altra sconfitta che ferma un po' il cammino delle ultime gare che ci aveva permesso di allontanarci dalla zona calda. Abbiamo creato tante occasioni, ma il calcio è anche questo. Poteva essere un match point, ma ne abbiamo altri e se giocheremo sempre così raggiungeremo l’obiettivo”.