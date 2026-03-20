Udinese, Kabasele: "Davis tra i 3 attaccanti più forti della A. Vogliamo chiudere alla grande"
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Kabasele, difensore dell'Udinese, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, in questo stadio hanno patito in tante e anche noi abbiamo sofferto. Quel che conta è tornare a casa con i tre punti. Il campionato non è finito e abbiamo tempo per scalare posizioni in classifica, vogliamo chiudere la stagione quanto più in alto possibile e ora abbiamo due settimane per preparare al meglio la gara con il Como. Davis? Secondo me è tra i 3-4 migliori attaccanti del campionato, meglio averlo in squadra che contro. E può ancora crescere tanto”.
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