Udinese, Davis: "Dopo la sconfitta con la Juve avevamo voglia di ripartire al meglio"
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“Il gol è stato il momento più bello della mia partita, avevo tanta voglia di esultare con i miei tifosi visto che venivamo da una sconfitta contro la Juventus. Avverto che si è creato un bel feeling con la nostra gente e questo è molto importante per un calciatore. Provo sempre a dare il massimo per un pubblico che mi testimonia amore giorno dopo giorno”. Queste le parole di Davis, bomber dell'Udinese, ai microfoni di DAZN. L'attaccante, che ha realizzato la rete del definitivo 0-2, ha raggiunto la doppia cifra e ha ricevuto i complimenti pubblici dello staff tecnico e di Kabasele, convinto sia uno dei 3-4 centravanti più forti della categoria.
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