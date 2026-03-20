La Pianese vuole sfatare il tabù Pontedera. Birindelli: "Le squadre libere di testa son pericolose"

Dopo i sei risultati utili consecutivi e la vittoria casalinga contro il Pineto, la Pianese è chiamata - domani - all'esame Pontedera, squadra fanalino di coda della graduatoria del Girone B di Serie C. Al netto di questo, però, il tecnico delle zebrette Alessandro Birindelli non si fida, e vuole massima attenzione da parte dei suoi: "Sarà una partita tosta, difficile - riferiscono i canali ufficiali del club -. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era la salvezza e il mantenimento della categoria, e i ragazzi in questo sono stati eccezionali, come ho sempre detto, ma servirà ancora questo atteggiamento visto finora, consapevoli che poi le partite vanno giocate e interpretate”.

Gli amiatini arrivano per altro dalla sosta obbligata della scorsa giornata: “Avevamo bisogno di ricaricare le energie, sia fisiche sia, soprattutto, mentali, perché le partite ravvicinate e le trasferte incidono molto. Se è stato un bene o un male aver riposato lo vedremo nelle prossime gare, a partire da quella contro il Pontedera, i cui dati mi hanno incuriosito, anche se di solito non mi soffermo su essi: la sensazione è quella di una squadra viva, con energia positiva".

Conclude quindi: "Dovremo stare molto attenti, quando si affrontano squadre libere mentalmente, che giocano senza pressioni, il rischio di cadere in un tranello è alto. Basta una giornata storta per complicare tutto. Servirà la massima attenzione".