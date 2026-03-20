Il Trento non vince, ma accorcia dall'Union Brescia: lotta per il 2° posto tutt'altro che chiusa

Un pareggio in rimonta, quello centrato dal Trento, che ha sofferto - forse anche più del dovuto - con una Triestina tutto cuore, che, nonostante la retrocessione in Serie D già certa e arrivata lo scorso weekend, ha dato del filo da torcere agli uomini di Luca Tabbiani, che per il momento - nel corso della 33ª giornata - si sono portati al terzo posto della classifica nel Girone A di Serie C, a poca distanza dal secondo posto occupato dall'Union Brescia. Tre soli, i punti di distanza tra le due compagini (CLICCA QUI per risultati e classifiche dopo i primi match giocati).

Che significa tutto ciò? Che il Brescia domani avrà l'obbligo di vincere, per evitare che anche il secondo posto vada perso, e sfumi quindi quello che è l'obiettivo stagionale dichiarato anche dal tecnico Eugenio Corini in sala stampa: "la volontà è quella di schierare in campo la miglior formazione possibile perché siamo nella fase finale della stagione, quella dove i punti pesano, e pesano per l'obiettivo che abbiamo, quello del secondo posto: abbiamo un piccolo margine di vantaggio, ma dovremmo consolidarlo", le sue parole.

L'avversario, però, non è dei più semplici, l'Ospitaletto non sta mollando, e per quanto il progetto del salto di categoria sia triennale, la Leonessa deve provare a fare il meglio possibile. Alle ore 14:30 di domani, il responso.