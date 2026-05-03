Napoli, Buongiorno: "Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati: grande lavoro di tutti"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Serie A della stagione della squadra azzurra, colpita da tantissimi infortuni ma che non ha mai mollato ed è ormai ad un passo dal festeggiare la conferma della zona Champions: “Devo dire che è stato fatto un grande lavoro in questa stagione, soprattutto nel momento di emergenza. Molti hanno giocato tante partite. Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati, quindi siamo stati contenti di avere avuto questa reazione che ci ha portato ad avere questa classifica quando avremmo potuto anche mollare”.