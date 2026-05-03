Buongiorno è tornato al top: "Le difficoltà capitano a tutti in carriera, ora mi sento bene"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 col Como, commentando anche il suo rendimento nuovamente positivo che gli ha consentito di mettersi alle spalle le difficoltà dei mesi scorsi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Le difficoltà capitano a tutti in carriera. La fortuna che ho avuto è stata la vicinanza dei tifosi e della famiglia, dal punto di vista personale ho continuato a dare il 100% in ogni momento. Ora mi sento bene, sono pronto ad affrontare le restanti partite".

Sulla prova degli azzurri coi lariani, Buongiorno ha poi aggiunto: "Siamo contenti della prestazione, secondo me abbiamo difeso bene quando c'era da difendere. Avremmo potuto vincere. Dal punto di vista personale sono contento di questa prestazione, in generale spero che la squadra finisca bene le partite che restano".