Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano

Non c'è pace per il Napoli, che continua a dover fare i conti con gli infortuni. Quello che sembrava essere un problema di poco conto per David Neres non lo è affatto. Come riportato da gazzetta.it, nella ricaduta accusata nel match contro il Parma al Maradona, terminato 0-0, il brasiliano è probabile che si sia lesionati il tendine e ora è in attesa di un nuovo consulto medico che stabilirà se sarà necessario l'intervento chirurgico o meno.

Neres lo scorso 4 gennaio aveva cominciato a sentire dolore a Roma e di conseguenza era rimasto fermo per un po' di tempo, ma è stato il riacutizzarsi di quel fastidio, che è anche peggiorato nel tempo, a creargli il danno più importante. Qualora dovesse decidere di operarsi, potrebbe dover rimanere ai box per un periodo di circa 2 mesi.

Il Napoli non vuole certo farsi trovare impreparato e quindi ha già reagito sul mercato. De Laurentiis, Manna e gli altri uomini adibiti a intavolare trattative per rinforzare la squadra stanno accelerando per Giovane dell'Hellas Verona. Il suo passaggio in Campania è comunque attuabile solo dopo la cessione di un calciatore: il principale indiziato è Lorenzo Lucca, per cui c'è già un accordo con il Nottingham Forest, ma anche Noa Lang è in uscita direzione Galatasaray.