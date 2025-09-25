Napoli, colloquio Buongiorno-Conte dopo l'infortunio: l'obiettivo è evitare qualsiasi ricaduta

Quando rientrerà Alessandro Buongiorno? Come riportato da Il Mattino, nelle ultime ore il difensoredel Napoli ha avuto un confronto diretto con Antonio Conte e lo staff medico per pianificare al meglio il percorso di recupero dall’infortunio. L’intesa è stata immediata: nessuna fretta, nessuna pressione, ma un programma graduale che permetta al centrale di rientrare in campo soltanto quando sarà al top della condizione fisica. L’obiettivo comune è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, puntando su un lavoro mirato e progressivo.

Nelle ultime 48 ore Buongiorno ha discusso con allenatore e medici i tempi e le tappe della riabilitazione, mostrando grande disponibilità e professionalità. Per questa settimana è previsto un impegno ridotto, utile a smaltire i postumi e favorire la ripresa muscolare. Dalla prossima, invece, si aumenteranno gradualmente i carichi, con l’obiettivo di accelerare senza forzare i tempi. Conte conta sul difensore per il prosieguo della stagione, ma la priorità resta la salute del giocatore: meglio qualche giorno in più ai box che un rientro affrettato.

Il report del Napoli

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.