Maresca è un colpo da Napoli. Per rilanciare i giovani e le prossime plusvalenze

Enzo Maresca è il primo nome per la short list della panchina del Napoli (come anticipato ieri QUI) e sarebbe una scelta che rientra perfettamente nelle corde di Aurelio De Laurentiis. Il presidente preferisce gente affamata a chi è già sulla cresta dell'onda, ben sapendo però che alle volte - con Ancelotti e Conte è andata più o meno così, per entrambi - può anche andare male. Non tanto per i risultati quanto per il rapporto con la proprietà.

L'addio di Luciano Spalletti, nel 2023, fu un lampo a ciel sereno. Senza un'idea di chi andare a prendere come sostituto, venne scelto Rudi Garcia in maniera improvvisa, non convincendo la piazza. È stato l'anno peggiore degli ultimi diciotto, non è un caso. Per questo stavolta vorrebbe sì un nome importante, ma che sia giovane e che abbia la voglia di vincere in Italia, magari valorizzando i giovani.

Perché, ed è un altro dato importante, De Laurentiis ha speso tanto nell'ultima estate. I risultati però sono peggiori di quelli dell'anno precedente, con un secondo posto in campionato e l'eliminazione ai gironi di Champions. Probabilmente Conte avrà il via libera per l'eventuale approdo in FIGC. Poi, appunto, servirà un allenatore vincente ma anche in rampa di lancio. Maresca sarebbe perfetto, Manchester City permettendo.