Napoli-Como e Bologna-Lazio, ecco gli arbitri dei quarti di finale di Coppa Italia
L'AIA, Associazioni Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni per gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani e mercoledì. Di seguito le designazioni complete:
Napoli-Como - Martedì 10 febbraio, ore 21.00
Manganiello
Costanzo–Rossi L.
Iv: Ayroldi
Var: Gariglio
Avar: Fourneau
Bologna-Lazio - Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00
Chiffi
Rossi M.–Ceccon
Iv: Marinelli
Var: Paterna
Avar: Paganessi
Il quadro dei quarti di finale:
Inter-Torino 2-1
Atalanta-Juventus 3-0
Napoli-Como (martedì 10 febbraio, ore 21:00)
Bologna-Lazio (mercoledì 11 febbraio, ore 21:00)
Di seguito i possibili incroci in semifinale:
Bologna/Lazio vs Atalanta
Inter vs Napoli/Como
