Napoli, con la Roma dovrà battere il tabù trasferta. Sono già cinque i ko lontano dal Maradona

Dall’edizione odierna di Tuttosport emerge un dato che, più di ogni altro, accompagna il Napoli verso la sfida contro la Roma: il vero tallone d’Achille della squadra di Conte resta il rendimento lontano dal Maradona. Se in casa gli azzurri hanno ritrovato certezze, gioco e cinque gol nelle ultime due gare, in trasferta il quadro è diametralmente opposto. Il quotidiano sottolinea come siano già cinque le sconfitte accumulate fuori casa tra campionato e Champions League, contro Milan, Torino, Bologna, Manchester City e PSV.

In Serie A, i numeri parlano chiaro: la Roma è la formazione che ha fatto più punti in esterna, ben 15, frutto di cinque vittorie; il Napoli, al contrario, è soltanto ottavo con 9 punti in sei gare, equamente divisi tra tre vittorie e tre ko. Una tendenza che pesa in modo significativo sul percorso degli azzurri, soprattutto in un campionato che si preannuncia equilibrato e in cui ogni passo falso rischia di lasciare tracce profonde.

Per questo, la partita dell’Olimpico sarà una sorta di esame di maturità per i partenopei. Conte ha dato stabilità alla squadra cambiando modulo e ritrovando soluzioni offensive, ma la tenuta lontano da casa resta il vero discrimine tra un Napoli competitivo e un Napoli incompiuto. Battere la Roma significherebbe scardinare il tabù e rilanciarsi realmente nella corsa scudetto. Altrimenti, il rischio è continuare a vivere due stagioni parallele: solida al Maradona, fragile fuori.