Stasera sfida tra Gasp e Conte. Cronache di Napoli: "Derby del Sole che vale la vetta"

Niccolò Righi
Oggi alle 07:58
Dopo la sconfitta contro il Bologna che aveva lasciato andare Conte a paragoni piuttosto lugubri, sembra essere già ripartito il Napoli, reduce da una convincente vittoria in campionato contro l’Atalanta per 3-1 e da una in Champions League in casa contro il Qarabag. E questa sera i Campioni d’Italia avranno la possibilità di allungare questa striscia positiva e di tornare nelle posizioni di altissima classifica.

Gli azzurri sono infatti impegnati alle 20:45 all’Olimpico per affrontare la Roma, nella tredicesima giornata di Serie A. Per la trasferta Conte ritrova Leonardo Spinazzola, rientrato in gruppo e convocato per la partita. Ancora assente Romeu Lukaku.

Così com’è assente Billy Gilmour, che come comunicato nella giornata di ieri dalla società partenopea in un comunicato ufficiale, ha scelto di operarsi per risolvere una volta per tutte il problema di pubalgia che lo affligge da diverse settimane e che gli ha già fatto saltar le ultime quattro partite. Il calciatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a Londra tra due giorni.

