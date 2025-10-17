Mister Conte fa 50 da azzurro ospite del tabù Baroni

Mister Antonio Conte festeggerà le 50 panchine alla guida del Napoli, conteggiando tutte le competizioni, allo stadio Olimpico – Grande Torino. Avversari il collega Marco Baroni e il club granata.

La contabilità dei faccia a faccia col coach toscano è in perfetto equilibrio: 1 successo per parte e 1 segno X.

Però… se Conte ha avuto la meglio nel lontano 2009-2010 in occasione di Siena-Atalanta 0-2, Baroni s’è imposto la stagione scorsa in occasione di Napoli-Lazio 0-1.

Fra l’altro nel campionato dello scudetto soltanto due compagini non hanno incassato KO dagli azzurri dell’ex CT: quell’Inter che contese il tricolore fino agli ultimi novanta minuti di campionato e gli Aquilotti di Baroni che, oltre al successo appena ricordato, fecero anche un 2-2 sul prato dell’Olimpico.

Ma non è tutto.

Perché negli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 Lazio-Napoli terminò col punteggio di 3-1.

Insomma, a tutti gli effetti possiamo definiti Baroni il tabù del Conte azzurro!

A far sorridere il leccese ci sono però le statistiche derivante dagli incroci col Torino in campionato: 10 vittorie (negli ultimi 10 incroci e tutte in A) e 2 pareggi (in B col Siena 2010-2011).

Al contrario Baroni ha testato le sue idee di calcio con i campani per 8 volte nel massimo torneo nostrano (fra Benevento, Frosinone, Lecce, Hellas Verona, Lazio) e prima della scorsa stagione in 6 tentativi aveva raccolto soltanto 1 punto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Baroni

1 pareggio

1 vittoria Conte

3 gol fatti squadre di Baroni

4 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Baroni

2 pareggi

5 vittorie Napoli

7 gol fatti dalle squadre di Baroni

18 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL TORINO IN CAMPIONATO

10 vittorie Conte

2 pareggi

0 vittorie Torino

25 gol fatti dalle squadre di Conte

7 gol fatti dal Torino