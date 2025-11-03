Live TMW
Napoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà alle 12.30 nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttomercatoweb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
