Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti"

Napoli, Conte: "Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 20:49Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20:09 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Cosa ha detto alla squadra? Ha parlato con l'arbitro per il rigore?
"Era giusto che dicessi ai ragazzi che dobbiamo continuare a dare il massimo come abbiamo fatto oggi, perchè fino all'1-0 eravamo in partita. Poi il raddoppio è stata una mazzata e ho provato a dare anche qualche minuto a Romelu perché non era pronto ma ha bisogno di minuti. Oggi è stata la prima volta che ho fatto giocare un giocatore come Giovane che non avevo mai visto in allenamento e questo deve farvi capire il momento. Noi stiamo attraversando tutto a testa alta e i ragazzi sono stati bravissimi a superare tutte queste disgrazie sportive, purtroppo queste cose stanno peggiorando con l'operazione di Neres e il problema del portiere. Anguissa doveva tornare ma ha avuto delle difficoltà ed è davvero difficile. Noi non dobbiamo scendere dalla barca ma dobbiamo gestire questo momento e la tempesta non è passata e non finirà in brave tempo. Ho chiesto a Mariani perché non è andato a vederlo ma non mi ha risposto".

Come si prepara la partita contro il Chelsea?
"Facendo recuperare i ragazzi e preparando la partita con i video. Adesso dobbiamo prepararla anche a livello psicologico e bosgna dei toccare anche di tasti a questo livello. Dobbiamo restare uniti e l'ambiente deve stare vicino ai ragazzi perchè se no è troppo facile stare vicino alla squadra quando si vinci. Abbiamo bisogno di loro in questo momento di difficoltà, perchè mancano ancora tante partite e l'emergenza non finirà domani. Abbiamo bisogno di energia positiva per i ragazzi".

Quali sono i vostri obiettivi?
"Con queste tempeste devi navigare a vista perchè non riesci a vedere oltre le onde. Noi dobbiamo rimanere compatti, uniti e non dobbiamo perdere entusiasmo. Io posso solo ringraziare questi ragazzi, perchè ogni partita si mettono a repentaglio a livello fisico, perchè giocare ogni 3 giorni non è roba da tutti. Noi dobbiamo lottare tutti insieme e non sappiamo quanto durerà questa tempesta. In questo momento non sappiamo nemmeno come aiutarti, ma l'unico modo è lavorare in maniera seria. Non dobbiamo mollare di un centimetro e dimostrare il valore del nostro Scudetto e della Supercoppa"

Articoli correlati
Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"... Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"
Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"... Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"
Napoli, Conte: "C'è super emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare... Napoli, Conte: "C'è super emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare avanti"
Altre notizie Serie A
Napoli, Buongiorno: "Mai vissuta un'emergenza così. Non spetta a me dire se è un... Napoli, Buongiorno: "Mai vissuta un'emergenza così. Non spetta a me dire se è un caso"
Juventus, Thuram: "Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juve" Live TMWJuventus, Thuram: "Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juve"
Roma, Gasperini torna a sorridere. Massara: "Sì, è felice. Ma non solo per Malen"... Roma, Gasperini torna a sorridere. Massara: "Sì, è felice. Ma non solo per Malen"
Napoli, Conte: "Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti" Live TMWNapoli, Conte: "Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti"
Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"... Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"
Tra poco Roma-Milan, l'Olimpico riserva una bordata di fischi all'ex Saelemaekers... TMWTra poco Roma-Milan, l'Olimpico riserva una bordata di fischi all'ex Saelemaekers
Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"... Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"
Napoli, Conte: "C'è super emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare... Napoli, Conte: "C'è super emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare avanti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
5 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte
Immagine top news n.1 La risposta di David al 'no' di En-Nesyri. La profezia del canadese è la speranza di Spalletti
Immagine top news n.2 Spalletti vince la sfida degli ex: Conte naufraga nella 'sua' Torino, Juventus-Napoli 3-0
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine top news n.4 Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante
Immagine top news n.5 Il Genoa la vince con i cambi: Malinovskyi, Ekuban e Messias ribaltano 3-2 il Bologna
Immagine top news n.6 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.7 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini torna a sorridere. Massara: "Sì, è felice. Ma non solo per Malen"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte: "Posso solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo restare uniti"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Yildiz: "Oggi siamo stati un vero gruppo. Grazie ai tifosi, sono fantastici"
Immagine news Serie A n.4 Tra poco Roma-Milan, l'Olimpico riserva una bordata di fischi all'ex Saelemaekers
Immagine news Serie A n.5 Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Conte: "C'è super emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Pianese corsara a San Benedetto, Birindelli esalta il gruppo: "Il lavoro quotidiano paga"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Alcione show nel Girone A. Sorridono Gubbio e Livorno nel Girone B
Immagine news Serie C n.4 Pres. Trapani gongola sui social: "Quanti gufi ba*tardi ingoieranno a stento stasera..."
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei ragazzi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?