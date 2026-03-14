Napoli, Alisson Santos dopo la vittoria col Lecce: "Ho sempre lavorato per mirare sul primo palo"
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Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, Alisson Santos ha commentato il match: "Io sono un giocatore a cui piace giocare con gli uno contro uno. Sono consapevole di dover lavorare tanto per rispettare le richieste dello staff tecnico e dell'allenatore. La cosa più importante è che il Napoli abbia vinto: oggi le marcature sono state abbastanza importanti. Provo a cercare di finalizzare sempre sul primo palo perché credo ci siano più probabilità: il portiere è messo più in difficoltà in questa maniera. Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra".
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