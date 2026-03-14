Napoli, Meret: "Rimpianti? Abbiamo lasciato qualche punto ma ci sono state tante emergenze"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in rimonta dal Napoli contro il Lecce, il portiere degli azzurri Alex Meret ha analizzato così la prestazione dei suoi: "Queste partite in casa non si possano sbagliare ma noi non l'abbiamo approcciata bene, sbagliando tanto dal punto di vista tecnico. Nel secondo tempo però siamo rientrati con una mentalità diversa e siamo riusciti a trovare questa importante vittoria".

Per com'è la classifica avete un po' di rammarico?

"Forse sì, qualche punto lo abbiamo lasciato per strada ma nel corso della stagione ci sono stati emergente e abbiamo fatto del nostro meglio per rimanere attaccati alle altre. Ora vogliamo agguantare il nostro obiettivo principale, che resta la Champions, e poi vedremo se riusciremo a fare dell'altro".

Il dualismo con Milinkovic-Savic rischia di compromettere la convocazione con l'Italia?

"Essere convocato in Nazionale è uno dei miei obiettivi. Quando scendo in campo do tutto per questo club e se Gattuso lo riterrà giusto mi convocherà. L'impegno contro l'Irlanda del Nord è importantissimo e io spero di esserci, ma accetterò qualsiasi decisione".