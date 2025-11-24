Napoli, Conte: "Qarabag squadra rivelazione. Neres? L'anno scorso è stato spesso decisivo"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Qarabag in Champions League: "Ci arriviamo con la giusta energia, la partita di sabato penso sia stata buona e abbia dato belle risposte. Non era semplice contro l'Atalanta ma abbiamo fatto un'ottima prestazione, ora dobbiamo preparare la partita ma anche recuperare energie. Il Qarabag è la squadra rivelazione della Champions, ha pareggiato col Chelsea e vinto con Benfica e Copenaghen. Porterà ritmi intensi e a noi servirà molta attenzione".

Il sistema 3-4-3 sarà confermato?

"Faremo delle valutazioni, nella scelta dell'undici titolare devo considerare anche le alternative che mi porto in panchina sapendo che la partita durerà 95 minuti".

Percepisce dei miglioramenti dalle seconde linee?

"E' un percorso che bisogna fare. Avevo detto che sarebbe stato un anno complesso per tanti motivi, ma i ragazzi si stanno applicando, stanno crescendo e si stanno integrando e questo è importante alla luce anche delle defezioni. Con l'Atalanta c'erano 5 nuovi, più Elmas che è entrato. Stiamo facendo il nostro percorso, alcune situazioni io posso controllarle come il lavoro e la preparazione della partita, mentre altre no".

L'impatto di Neres e Lang?

"Lang è arrivato da poco, Neres lo scorso anno è stato decisivo in tante partite, con i gol ma anche col creare situazioni. Il fatto che sia tornato protagonista insieme a Noa deve darci energia e positività, domani sarà importante dare continuità di prestazione e di risultato".