Napoli, Conte sorride: recuperato Lobotka 20 giorni dopo, anche Lang ce la fa
Il Napoli si prepara ad affrontare il Como al Maradona domani (ore 18:00) con diverse assenze pesanti, in primis quelle di Kevin De Bruyne e Alex Meret, ma con due importanti rientri che ridanno ossigeno ad Antonio Conte.
Amir Rrahmani, fermo per oltre due mesi a causa di un infortunio rimediato in nazionale, è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Dopo essere tornato tra i convocati (ma rimasto in panchina) nella gara infrasettimanale, il kosovaro classe 1994, pilastro della difesa azzurra, è atteso in campo dal primo minuto contro i lariani, secondo quanto riferito da Sky Sport.
Importanti segnali arrivano anche dal centrocampo e dall'attacco. Sono stati recuperati lo slovacco Stanislav Lobotka, assente da oltre venti giorni (dall'ultima gara prima della sosta), e l'esterno Noa Lang, uscito malconcio dal campo nel match di Lecce. Il loro rientro, seppur tra le diverse indisponibilità, offre nuove opzioni e profondità alla rosa di Conte in vista dell'impegno casalingo.
