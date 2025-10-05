Juventus-Milan 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (41' st Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (23' st Thuram), Yildiz (23' st Openda); David (23' st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic. All.: Tudor
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (17' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28' st Nkunku); Gimenez (17' st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Balentien. All.: Allegri
Arbitro: Guida
Ammoniti: Locatelli, Gatti (J), Fofana, Bartesaghi (M)
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
