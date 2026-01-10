Come Antonio Conte nel 2016: Rosenior rompe il tabù del debutto vincente al Chelsea

Avrà anche battuto con una cinquina il Charlton, modesta squadra di Serie B inglese al diciannovesimo posto in classifica su 24, ma l'era di Liam Rosenior al Chelsea è iniziata a meraviglia. Con un netto successo, senza mai lasciare spazio ad alcun dubbio, dopo aver confezionato il passaggio ai sedicesimi di FA Cup.

Un 5-1 senza storia, sul tabellino i nomi di Hato, Adarabioyo, Guiu (gol e assist), Pedro Neto ed Enzo Fernandez (assist prima e rete su rigore allo scadere del match). Buon primo passo ed esordio sulla panchina dei Blues per il tecnico inglese di 41 anni, sul quale gravano già grandi responsabilità, per l'eredità di Enzo Maresca (vincitore della Conference League e del Mondiale per Club) raccolta, così come importanti aspettative per via del progetto green sviluppato allo Strasburgo.

C'è un dato da sottolineare con l'evidenziatore. Liam Rosenior è il primo allenatore a vincere la sua prima partita alla guida del Chelsea dai tempi di Antonio Conte - attuale allenatore del Napoli - nell’agosto 2016 (2-1 contro il West Ham). Nessuno dei 9 allenatori precedenti (compresi i traghettatori/tecnici ad interim) prima di Rosenior era riuscito a vincere la propria prima partita alla guida del club (considerando separatamente i due periodi di Frank Lampard).