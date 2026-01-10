Napoli, dal Portogallo: Lucca il preferito di Mourinho, ma il Benfica lo vuole solo in prestito

Il Benfica insiste per Lorenzo Lucca, ma l’operazione resta complessa. Tra la concorrenza – in primis il Nottingham Forest – le richieste del Napoli e le perplessità dello stesso attaccante, i colloqui procedono senza ancora un’intesa. I portoghesi vorrebbero il centravanti classe ’99 in prestito, mentre il Napoli spinge per una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dell’investimento da 35 milioni. In alternativa, gli azzurri aprirebbero a un prestito solo con obbligo di riscatto, formula diversa da quella – con semplice opzione – proposta dal Benfica.

Sul tavolo pesa anche la volontà del giocatore, non del tutto convinto del trasferimento all’Estádio da Luz, dove sa che Pavlidis è e resterà il titolare. Per sbloccare la situazione potrebbe essere decisivo José Mourinho, che cerca un attaccante con grande presenza in area e vede in Lucca il profilo ideale. A scriverlo è il quotidiano portoghese A Bola.

Il Napoli, intanto, lavora al sostituto: la pista Dovbyk è sfumata per infortunio, resta viva l’idea Evan Ferguson. Fino a quando non arriverà un rinforzo, Lucca non partirà: Antonio Conte lo avrà a disposizione per la sfida con l’Inter. La prossima settimana può essere quella decisiva, con Rui Costa pronto a sostenere la richiesta di Mourinho e il Benfica che spera di chiudere in tempo per la Coppa col Porto.